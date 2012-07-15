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货币新闻 | 2012年 7月 16日 星期一 07:29 BJT

南非火车与卡车相撞 至少19人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透约翰内斯堡7月13日电---南非当地广播周五报导称，一辆火车与一辆卡车在南非东北部相撞，造成至少19人死亡、20人受伤。

警方证实了此次事故，但无法提供死亡人数的详情。

此次事故发生在约翰内斯堡以东400公里处的普马兰加省(Mpumalanga)。

普马兰加省的警方发言人Joseph Mabusa对路透表示：“一辆载有农场工人的卡车和一辆火车在十字路口相撞。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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