〔中港个股〕中兴通讯料上半年净利同比降60-80%,因投资收益下降等

路透上海7月13日电---中国通讯设备大厂--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周五公告称,预计上半年净利润同比下降60-80%,因投资收益下降及汇兑损失等.

中兴通讯上年同期实现净利润7.69亿元人民币,基本每股收益0.23元.

公告指出,上年同期公司通过出售持有的国民技术(300077.SZ)流通股确认投资收益,以及将尚未出售的国民技术股份从长期股权投资转入交易性金融资产进行核算,并按公允价值计算,总计获收益9亿元,今年却没有类似因素.

此外,上半年由于受欧债危机的影响,欧元以及很多新兴市场国家的币种大幅贬值,导致公司产生汇兑损失;同时公司总体收入虽继续保持增长,但部分国内运营商网络合同由于运营商招标推迟,而未能在上半年进行业绩确认,使总体收入增长未达到公司预期目标,且公司总体毛利率较上年同期亦有所下降.

中兴通讯A股周五收报13.02元,过去一个月下跌6.8%.(完)

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