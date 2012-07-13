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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 18:27 BJT

〔英国经济〕英国公布银行业贷款融资计划细节,以帮助企业和家庭

路透伦敦7月13日电---英国周五公布一项新计划的细节,旨在帮助家庭和企业更容易获得低利率贷款,作为提振经济摆脱衰退的努力之一.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)和英国央行总裁金恩上月联合宣布启动"贷款融资"计划.根据该计划,若英国银行业者能将获得的资金贷给缺乏现金的企业和购房者,央行将为这些银行提供廉价融资.

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