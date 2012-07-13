〔路透基点〕澳门美高梅120亿港元贷款令博彩业贷款进一步增加--RLPC

路透香港7月13日电---汤森路透旗下基点报导,澳门美高梅正在寻求120亿港元(约合15.5亿美元)的联合贷款,这将进一步增加亚洲博彩业的贷款额.根据汤森路透的数据,亚洲博彩业今年的贷款额将超过100亿美元.

是次贷款案是博彩业今年以来的第五个贷款案,紧随永利澳门的15亿美元联贷案推出,后者的融资规模或将提高至23亿美元.

新加坡Marina Bay Sands的51亿坡元(约合39.8亿美元)再融资案在6月25日签约,新濠博亚娱乐正在为旗下澳门赌场筹集14亿美元贷款,并为菲律宾一家新赌场度假酒店筹集3.2亿美元贷款.

此外,银河娱乐集团4月表示,将使用现金和债券融资的方式,来扩充其在澳门Cotai Strip的度假酒店.此扩充计划将耗资160亿港元.

本月,台湾马祖以多数票通过在该岛建造首家赌场的提议.拉斯维加斯金沙公司和美高梅集团都乐于将其亚洲业务扩展到台湾.

**美高梅将会晤银行业人士**

据消息人士透露,澳门美高梅的新贷款将用于再融资,此外可能用于其Cotai新项目.消息人士称,该公司将在下周其美国员工到达时,与银行业人士会晤.

数据显示,美高梅现有的9.5亿美元五年期贷款含全部费用的最高价码约为499个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.此贷款始于2010年8月.

16家银行以协调主办行的身份参与了2010年的融资案,包括中国银行澳门分行、中国工商银行澳门分行、大西洋银行、美银美林、法国东方汇理银行、Banco Comercial Portugues、法国巴黎银行、德国商业银行、苏格兰皇家银行、大丰银行、摩根大通、摩根士丹利、三井住友银行、澳门商业银行、加拿大丰业银行和德意志银行.

澳门美高梅此前名为澳门美高梅金殿,是澳门一家拥有35年历史和600个房间的赌场度假酒店,2007年12月18日正式开业.此项目由美高梅国际酒店集团与澳门赌王何鸿燊之女何超琼合作发展.

**定价指标**

市场人士将近期博彩业融资交易的定价作为澳门美高梅新贷款交易的参考指标,尤其是新濠的交易."新濠评级在投资级之下,因此更具可比性,"一名消息人士称.新濠评级为BB-,美高梅集团评级为B-.

新濠14亿美元融资案的利率较LIBOR加码逾300个基点.(完)