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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 18:33 BJT

〔亚洲橡胶〕7月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 238.5 46 240.4 37

* 8月 240.2 35 242.0 35

* 9月 242.3 160 244.0 60

*10月 244.6 85 246.5 82

*11月 246.4 240 248.2 173

*12月 247.9 2554 249.7 1176

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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