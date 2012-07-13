〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,对供应吃紧的担忧重燃

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月13日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,因对全球油籽供应吃紧的担忧重新发挥作用,同时中国第二季GDP数据符合预期,交易商大多松了一口气.
对于美国中西部部分地区降雨的预报,投资者并未理会.
中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB1665536]
指标9月棕榈油期约FCPOc3上涨1.8%,收报每吨3,065马币(林吉特).
成交为33,372口,通常为25,000口.
不过本周棕榈油期货下跌2.1%,此前公布的马来西亚棕榈油出口放缓的数据,抵消了马来西亚棕榈油局(MPOB)公布库存吃紧数据的影响.
辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang称,"尽管MPBO的数据非常利多,但是市场不回应.我们预计出口数据将继续下滑,只是平缓下滑还是急剧下滑的问题."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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