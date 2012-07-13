〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,对供应吃紧的担忧重燃

路透新加坡7月13日电---马来西亚棕榈油期货周五收高,因对全球油籽供应吃紧的担忧重新发挥作用,同时中国第二季GDP数据符合预期,交易商大多松了一口气.

对于美国中西部部分地区降雨的预报,投资者并未理会.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB1665536]

指标9月棕榈油期约FCPOc3上涨1.8%,收报每吨3,065马币(林吉特).

成交为33,372口,通常为25,000口.

不过本周棕榈油期货下跌2.1%,此前公布的马来西亚棕榈油出口放缓的数据,抵消了马来西亚棕榈油局(MPOB)公布库存吃紧数据的影响.

辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang称,"尽管MPBO的数据非常利多,但是市场不回应.我们预计出口数据将继续下滑,只是平缓下滑还是急剧下滑的问题."(完)