〔美国个股〕摩根大通重新公布第一季业绩,称此前仓位价值报告有误

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透纽约7月13日电---摩根大通(JPM.N)称:
* 决定重新公布2012年第一季财务报表
* 重新公布的报表不会对年内迄今的总获利或营收产生影响
* 今日重新公布的报表将会使此前公布的2012年第一季净利减少4.59亿美元
* 重新公布与公司首席投资办公室的合成信贷投资组合特定仓位的估值有关
* 不再确信此前用于准备第一季业绩的交易员的报数忠实地反映了季度末的公允价值
* 第一季合成信贷投资组合(SYNTHETIC CREDIT PORTFOLIO)在企业/私募股权领域的交易亏损影响将加大
* 认为首席投资办公室2012年3月31日的财务报告中存在重大内部管控缺陷.(完)
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。