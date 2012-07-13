〔美国个股〕摩根大通重新公布第一季业绩,称此前仓位价值报告有误

路透纽约7月13日电---摩根大通(JPM.N)称:

* 决定重新公布2012年第一季财务报表

* 重新公布的报表不会对年内迄今的总获利或营收产生影响

* 今日重新公布的报表将会使此前公布的2012年第一季净利减少4.59亿美元

* 重新公布与公司首席投资办公室的合成信贷投资组合特定仓位的估值有关

* 不再确信此前用于准备第一季业绩的交易员的报数忠实地反映了季度末的公允价值

* 第一季合成信贷投资组合(SYNTHETIC CREDIT PORTFOLIO)在企业/私募股权领域的交易亏损影响将加大