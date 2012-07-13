〔美股业绩〕摩根大通第二季EPS为1.21美元,高于市场预估的0.70美元

路透7月13日电---摩根大通(JPM.N)称:

* 2012年第二季净利为50亿美元,每股获利(EPS)为1.21美元

* 第二季营收为229亿美元

* 第二季投行业务净营收为68亿美元,上年同期为73亿美元

* 截至季度末其根据巴塞尔I协议计算的一级普通股权益资本比率为10.3%

* 截至季度末根据巴塞尔III协议其一级普通股权益资本比率估计为7.9%

* 季度末其管理的资产总额为1.3万亿美元,增加50亿美元

* 第二季零售金融服务业务净营收为79亿美元,增长7.93亿美元或11%

* 季度信贷损失拨备为2.14亿美元,较上年同期下降16亿美元或88%

* 第二季资产管理业务净营收为24亿美元,较上年同期减少1.73亿美元或7%

* 截至2012年6月30日,其不良资产总计为114亿美元,低于上年同期的134亿美元