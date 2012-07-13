〔美股业绩〕摩根大通第二季EPS为1.21美元,高于市场预估的0.70美元

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透7月13日电---摩根大通(JPM.N)称:
* 2012年第二季净利为50亿美元,每股获利(EPS)为1.21美元
* 第二季营收为229亿美元
* 第二季投行业务净营收为68亿美元,上年同期为73亿美元
* 截至季度末其根据巴塞尔I协议计算的一级普通股权益资本比率为10.3%
* 截至季度末根据巴塞尔III协议其一级普通股权益资本比率估计为7.9%
* 季度末其管理的资产总额为1.3万亿美元,增加50亿美元
* 第二季零售金融服务业务净营收为79亿美元,增长7.93亿美元或11%
* 季度信贷损失拨备为2.14亿美元,较上年同期下降16亿美元或88%
* 第二季资产管理业务净营收为24亿美元,较上年同期减少1.73亿美元或7%
* 截至2012年6月30日,其不良资产总计为114亿美元,低于上年同期的134亿美元
据汤森路透I/B/E/S,摩根大通第二季EPS预计为0.70美元,营收料为217.9亿美元.(完)
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
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