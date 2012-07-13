〔东南亚股市〕收高,泰国股市触及两个月高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷7月13日电---东南亚股市周五上涨,因市场乐观地看待中国二季度GDP数据,而油价的强劲也提振金光农业资源(GAGR.SI)和Bumi Resources Tbk (BUMI.JK)等商品和能源相关类股.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.8%至2,995.56点,本周上涨0.6%,为连续第五周上涨.
泰国股市.SETI收高1.4%至两个月收盘高位,本周升幅为0.9%.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2995.56 23.52 +0.79 +13.20 2646.35
马来西亚 .KLSE 1626.38 0.89 +0.05 +6.25 1530.73
泰国 .SETI 1210.29 17.16 +1.44 +18.04 1025.32
印尼 .JKSE 4019.67 35.55 +0.89 +5.17 3821.99
菲律宾 .PSI 5214.52 9.33 +0.18 +19.27 4371.96
越南 .VNI 416.98 8.26 +2.02 +18.61 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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