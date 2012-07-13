版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 19:06 BJT

〔东南亚股市〕收高,泰国股市触及两个月高位

路透曼谷7月13日电---东南亚股市周五上涨,因市场乐观地看待中国二季度GDP数据,而油价的强劲也提振金光农业资源(GAGR.SI)和Bumi Resources Tbk (BUMI.JK)等商品和能源相关类股.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.8%至2,995.56点,本周上涨0.6%,为连续第五周上涨.

泰国股市.SETI收高1.4%至两个月收盘高位,本周升幅为0.9%.

1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2995.56 23.52 +0.79 +13.20 2646.35

马来西亚 .KLSE 1626.38 0.89 +0.05 +6.25 1530.73

泰国 .SETI 1210.29 17.16 +1.44 +18.04 1025.32

印尼 .JKSE 4019.67 35.55 +0.89 +5.17 3821.99

菲律宾 .PSI 5214.52 9.33 +0.18 +19.27 4371.96

越南 .VNI 416.98 8.26 +2.02 +18.61 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐