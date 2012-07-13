版本:
中国
债券 | 2012年 7月 13日 星期五 19:17 BJT

〔欧洲金融〕ECB管委克诺特称再次干预欧元区二级债市的必要性升高

路透法兰克福7月13日电---据欧洲央行管委克诺特在一篇周五刊登出来的德国金融时报采访中表示,再次干预欧元区二级债市的必要性升高,但他希望采取行动的是欧元区救援基金,而非欧洲央行.

克诺特对在二级市场中购买公债的行为有效性感到怀疑.他一直被外界普遍视为欧洲央行决策者中的强硬派核心,与德国央行系同一阵营.

"我们从欧洲央行的购买行动中知晓这能够打压主权债风险溢价,但这种效应迅速消失,"克诺特表示.

"但在某些环境下,它们是有效的.去年8月就是一个例子,当时欧洲央行重启购债计划,阻止意大利和西班牙公债遭遇的毁灭性下行."

他表示,在那时,欧洲央行也是欧洲唯一一家能够有效干预的机构.

"这种情况可能再次出现,"他并称."现在我们有了欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),它们可以加入."

"但我的建议是,当一者加入,它需要有退出机制.进一步来说,购买的操作必须附带严格条件."(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐