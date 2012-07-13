〔欧洲金融〕ECB管委克诺特称再次干预欧元区二级债市的必要性升高

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透法兰克福7月13日电---据欧洲央行管委克诺特在一篇周五刊登出来的德国金融时报采访中表示,再次干预欧元区二级债市的必要性升高,但他希望采取行动的是欧元区救援基金,而非欧洲央行.
克诺特对在二级市场中购买公债的行为有效性感到怀疑.他一直被外界普遍视为欧洲央行决策者中的强硬派核心,与德国央行系同一阵营.
"我们从欧洲央行的购买行动中知晓这能够打压主权债风险溢价,但这种效应迅速消失,"克诺特表示.
"但在某些环境下,它们是有效的.去年8月就是一个例子,当时欧洲央行重启购债计划,阻止意大利和西班牙公债遭遇的毁灭性下行."
他表示,在那时,欧洲央行也是欧洲唯一一家能够有效干预的机构.
"这种情况可能再次出现,"他并称."现在我们有了欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),它们可以加入."
"但我的建议是,当一者加入,它需要有退出机制.进一步来说,购买的操作必须附带严格条件."(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
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路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)