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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 20:13 BJT

〔美国个股〕摩根大通CEO称最坏情况是CIO亏损再增加17亿美元

路透7月13日电---摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon):

* 一直在"大幅"减少衍生品风险

* 削减信贷风险成本一直"很高"

* 首席投资办公室(CIO)的进一步亏损可能在8-17亿美元之间

* 最坏的情况是再亏损17亿美元

* "若一切进展良好",则将在第四季回购股票

* "我们认为这不是孤立事件".(完)

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