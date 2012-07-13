〔美国个股〕摩根大通CEO称最坏情况是CIO亏损再增加17亿美元

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透7月13日电---摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon):
* 一直在"大幅"减少衍生品风险
* 削减信贷风险成本一直"很高"
* 首席投资办公室(CIO)的进一步亏损可能在8-17亿美元之间
* 最坏的情况是再亏损17亿美元
* "若一切进展良好",则将在第四季回购股票
* "我们认为这不是孤立事件".(完)
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
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