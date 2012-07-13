〔俄罗斯央行〕维持指标利率不变,称目前市场利率适宜

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透莫斯科7月13日电---俄罗斯央行周五连续第七个月维持指标利率不变,符合外界预期,因其正在通胀加速和经济放缓两者间进行权衡.
俄罗斯央行在声明中暗示未来可能会维持利率不变,称目前的市场利率水平"短期内是可接受的."
俄罗斯央行在此次会议上维持一天期固定回购利率-实际上的货币市场利率上限-在6.25%不变,并维持一天期存款利率在4%不变.
更具象征性的再融资利率则维持在8%不变.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。