〔俄罗斯央行〕维持指标利率不变,称目前市场利率适宜

路透莫斯科7月13日电---俄罗斯央行周五连续第七个月维持指标利率不变,符合外界预期,因其正在通胀加速和经济放缓两者间进行权衡.

俄罗斯央行在声明中暗示未来可能会维持利率不变,称目前的市场利率水平"短期内是可接受的."

俄罗斯央行在此次会议上维持一天期固定回购利率-实际上的货币市场利率上限-在6.25%不变,并维持一天期存款利率在4%不变.

更具象征性的再融资利率则维持在8%不变.(完)