〔美股业绩〕富国银行第二季EPS为0.82美元,大致符合预估

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透7月13日电---富国银行(WFC.N)公布:
* 第二季每股盈余(EPS)为0.82美元
* 第二季营收为213亿美元
* 截至2012年6月30日总贷款为7,752亿美元,截至3月31日为7,665亿美元
汤森路透I/B/E/S预估富国银行第二季EPS为0.81美元,预估富国银行第二季营收为213.7亿美元.(完)
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。