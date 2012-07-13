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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 20:16 BJT

〔美股业绩〕富国银行第二季EPS为0.82美元,大致符合预估

路透7月13日电---富国银行(WFC.N)公布:

* 第二季每股盈余(EPS)为0.82美元

* 第二季营收为213亿美元

* 截至2012年6月30日总贷款为7,752亿美元,截至3月31日为7,665亿美元

汤森路透I/B/E/S预估富国银行第二季EPS为0.81美元,预估富国银行第二季营收为213.7亿美元.(完)

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