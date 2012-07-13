〔美股业绩〕摩根大通第二季获利下降,受累于44亿美元交易亏损(更新版)

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
(新增细节)
* 银行称"大幅降低"衍生品风险
* 第二季净利为49.6亿美元,上年同期为54.3亿
* EPS为1.21美元,上年同期为1.27美元
路透7月13日电---美国最大的银行--摩根大通(JPM.N)周五公布了44亿美元的信用交易亏损,但表示清理了应对上述亏损负责的部门.
摩根大通表示,实施上述亏损交易的首席投资办公室(CIO)将不再进行信用衍生品交易.另一团队将负责管理余下的交易.
摩根大通称,该CIO现在将把注意力转至保守的投资上.公司还表示,已将问题从该团队剥离出来.
首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在一份声明中称:"我们已经大部分问题留在了身后,现在将把全部的能量集中到我们最擅长的领域."
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
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