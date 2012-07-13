〔美股业绩〕富国银行第二季获利增长17%,抵押贷款业务收入强劲(更新版)

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路透7月13日电---富国银行周五公布第二季获利增长17%,因抵押贷款银行业务收入强劲,且信贷质量改善.

美国第四大银行称,第二季净利为46亿美元,合每股盈余(EPS)0.82美元.上年同期分别为39亿美元和0.70美元.

汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预计该行EPS为0.81美元.

富国银行是美国房屋贷款的领先从业者.该行公布抵押贷款银行业为收入为29亿美元,高于去年同期的16亿美元,也稍高于第一季收入.

同时该行冲回此前4亿美元的贷款损失拨备金,也扶助了业绩.

富国银行首席执行官John Stumpf称,"本季富国财务业绩强劲,再次反映出得益于我们多元化的企业模式."

该行营收为213亿美元,高过上年同期的204亿美元.总费用为124亿美元,较上年同期减少.

该行此前表示,推行节效,到第四季该行费用预计可降至112.5亿美元.但周五称将错失该目标.

富国银行和摩根大通周五拉开了银行业业绩季大幕.

盘前交易中,该行股价跌0.05美元至32.80美元.(完)