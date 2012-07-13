〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于六周高位,受布兰特原油上涨提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月13日电---周五亚洲石脑油价格持于六周高位每吨844美元附近,因布兰特原油上涨.石脑油跨月正价差扩大涨势至每吨10美元的两个月高位,因市场受基本面强劲提振而持坚.
跨月价差反应的是8月下半月和9月下半月船货之间的价格差.
一些交易员担忧日本一炼厂关闭超过一个月,可能引发供应回弹,尽管日本买家截至周五尚未对此作出反应.
吉坤日矿日石能源周五表示,将无限期关闭日产能24.02万桶的Mizushima-B炼厂所有装置,此前发现该炼厂检查记录没有有序保存.
新加坡一交易员称,"这会对石脑油供应产生影响,因Mizushima有两个裂解装置."
交易商预计短期8月市场供应较7月会转好,因西方出口将以稳健流量继续.
约40万吨西方石脑油当前已初步定于下个月运抵,稍早预估为15万桶.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 844.00 14.50 1.75 829.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 91.51 1.61 1.79 89.90
97号现货汽油GL97-SIN 115.54 3.10 2.76 112.44
95号现货汽油GL95-SIN 113.30 3.10 2.81 110.20
92号现货汽油GL92-SIN 110.10 3.10 2.90 107.00
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.58 1.13 15.17 7.45(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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