〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于六周高位,受布兰特原油上涨提振

路透新加坡7月13日电---周五亚洲石脑油价格持于六周高位每吨844美元附近,因布兰特原油上涨.石脑油跨月正价差扩大涨势至每吨10美元的两个月高位,因市场受基本面强劲提振而持坚.

跨月价差反应的是8月下半月和9月下半月船货之间的价格差.

一些交易员担忧日本一炼厂关闭超过一个月,可能引发供应回弹,尽管日本买家截至周五尚未对此作出反应.

吉坤日矿日石能源周五表示,将无限期关闭日产能24.02万桶的Mizushima-B炼厂所有装置,此前发现该炼厂检查记录没有有序保存.

新加坡一交易员称,"这会对石脑油供应产生影响,因Mizushima有两个裂解装置."

交易商预计短期8月市场供应较7月会转好,因西方出口将以稳健流量继续.

约40万吨西方石脑油当前已初步定于下个月运抵,稍早预估为15万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 844.00 14.50 1.75 829.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 91.51 1.61 1.79 89.90

97号现货汽油GL97-SIN 115.54 3.10 2.76 112.44

95号现货汽油GL95-SIN 113.30 3.10 2.81 110.20

92号现货汽油GL92-SIN 110.10 3.10 2.90 107.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.58 1.13 15.17 7.45(完)