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债券 | 2012年 7月 13日 星期五 21:37 BJT

〔美国热股〕富国银行第二季获利增长17%,但股价盘初下跌

路透7月13日电---富国银行(WFC.N)周五公布第二季获利增长17%,因抵押贷款银行业务收入强劲,且信贷质量改善.[ID:nSB1666666]

该银行股价周五盘初跌0.03%,报32.84美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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