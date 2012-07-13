版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 13日 星期五 22:08 BJT

〔投行观点〕Bernstein将Diageo 目标价从95.92美元上调至99.35美元,评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐