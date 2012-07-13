〔国际油市〕亚洲柴油升水下降,因原油价格上涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月13日电---亚洲柴油升水周五近两周来首次下滑,因原油价格上涨,而高价格也压制需求.
路透数据显示,含硫为0.5%的柴油现货升水下跌0.10美元至每桶较新加坡报价高0.6美元,柴油裂解价差下跌0.29美元至每桶较迪拜原油高17.04美元.
交易员表示,居高不下的升水以打压了地区的需求.
其中一位说:"我认为这种水平不会维持长久,这对任何人来说都太贵了."
航煤市场上,一位在新加坡的交易员说,台塑石化近期标售的一艘8月船货可能已被一家新加坡贸易商购得,并转卖给了泰国的PTT,但未能证实.
中航油发言人,上半年公司已将其在新加坡的油品仓储空间租出以存储中质馏分油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 116.06 1.29 1.12 114.77
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.70 0.96 0.84 114.74
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.10 1.01 0.87 116.09
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 118.20 1.06 0.90 117.14
7月柴油互换 GOSGSWMc1 115.35 0.94 0.82 114.41
8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.90 1.20 1.06 113.70 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)