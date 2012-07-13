〔国际油市〕亚洲柴油升水下降,因原油价格上涨

路透新加坡7月13日电---亚洲柴油升水周五近两周来首次下滑,因原油价格上涨,而高价格也压制需求.

路透数据显示,含硫为0.5%的柴油现货升水下跌0.10美元至每桶较新加坡报价高0.6美元,柴油裂解价差下跌0.29美元至每桶较迪拜原油高17.04美元.

交易员表示,居高不下的升水以打压了地区的需求.

其中一位说:"我认为这种水平不会维持长久,这对任何人来说都太贵了."

航煤市场上,一位在新加坡的交易员说,台塑石化近期标售的一艘8月船货可能已被一家新加坡贸易商购得,并转卖给了泰国的PTT,但未能证实.

中航油发言人,上半年公司已将其在新加坡的油品仓储空间租出以存储中质馏分油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 116.06 1.29 1.12 114.77

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 115.70 0.96 0.84 114.74

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.10 1.01 0.87 116.09

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 118.20 1.06 0.90 117.14

7月柴油互换 GOSGSWMc1 115.35 0.94 0.82 114.41

8月柴油互换 GOSGSWMc2 114.90 1.20 1.06 113.70 (完)