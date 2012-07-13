〔美国股市〕开盘上涨,中国GDP数据宽慰投资者

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透纽约7月13日电---周五美国股市开盘上涨,因中国国内生产总值(GDP)数据缓轻了中国经济放缓可能进一步阻碍全球经济成长的担忧.此前标准普尔500指数.SPX连续六日下跌.
道琼工业指数.DJI上涨50.03点或0.40%,至12,623.30点;标准普尔500指数.SPX走高5.43点或0.41%,报1,340.19点;Nasdaq指数.IXIC上涨13.31点或0.46%,报2,879.50点.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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