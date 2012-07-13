版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 22:02 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数初值为72.0

路透纽约7月13日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数初值为72.0(路透调查预估为73.4),6月终值为73.2

* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者现况指数初值为83.2(预估为81.1),6月终值为81.5

* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者预期指数初值为64.8(预估为68.0),6月终值为67.8

以下为详细数据:

7月(初值) 6月 5月 4月 3月 2月

信心指数 72.0 73.2 79.3 76.4 76.2 75.3

现况指数 83.2 81.5 87.2 82.9 86.0 83.0

预期指数 64.8 67.8 74.3 72.3 69.8 70.3

一年通胀预期 2.8 3.1 3.0 3.2 3.9 3.3

五年通胀预期 2.8 2.8 2.7 2.9 3.0 2.9 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐