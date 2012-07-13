〔表格〕汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数初值为72.0

汽车产业：德国大众卡车业务考虑与中国同行展开新的合作--杂志
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透纽约7月13日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数初值为72.0(路透调查预估为73.4),6月终值为73.2
* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者现况指数初值为83.2(预估为81.1),6月终值为81.5
* 汤森路透/美国密西根大学7月消费者预期指数初值为64.8(预估为68.0),6月终值为67.8
以下为详细数据:
7月(初值) 6月 5月 4月 3月 2月
信心指数 72.0 73.2 79.3 76.4 76.2 75.3
现况指数 83.2 81.5 87.2 82.9 86.0 83.0
预期指数 64.8 67.8 74.3 72.3 69.8 70.3
一年通胀预期 2.8 3.1 3.0 3.2 3.9 3.3
五年通胀预期 2.8 2.8 2.7 2.9 3.0 2.9 (完)
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--编译 王洋;审校 田建华
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
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