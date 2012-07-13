〔国际油市〕亚洲燃料油7月/8月跨月价差升至两周最高

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月13日电---亚洲燃料油7月/8月跨月价差周五升至两周高位,因交易员在该合约于今日晚些时候到期前做最后一搏.
数据显示,该合约上涨0.88美元至每吨4.25美元,创下7月2日以来的最高.
道达尔在交易窗口的出价提振该合约价格,其总计买入1.5万吨7月/8月跨月价差,和5万吨7月及8月固定价格合约.
道达尔还以每吨较新加坡现货报价升水5.00美元的价格买入2万吨180-cst燃料油.
这是实货交易窗口中达成的唯一一笔交易,帮助将180-cst燃料油现货价差提升至两周高位4.20美元,较前一日上涨0.60美元.
不过380-cst燃料油升水下跌0.05美元至每吨3.25美元,买卖价相差约1美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 614.15 8.35 1.38 605.80
现货380CST燃料油 FO380-SIN 601.40 8.10 1.37 593.30
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 608.00 8.00 1.33 600.00
380CST船用燃料油升水 6.60 -0.10 -1.49 6.70
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.60 16.67 3.60
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.25 -0.05 -1.52 3.30 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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