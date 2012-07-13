〔国际油市〕亚洲燃料油7月/8月跨月价差升至两周最高

路透新加坡7月13日电---亚洲燃料油7月/8月跨月价差周五升至两周高位,因交易员在该合约于今日晚些时候到期前做最后一搏.

数据显示,该合约上涨0.88美元至每吨4.25美元,创下7月2日以来的最高.

道达尔在交易窗口的出价提振该合约价格,其总计买入1.5万吨7月/8月跨月价差,和5万吨7月及8月固定价格合约.

道达尔还以每吨较新加坡现货报价升水5.00美元的价格买入2万吨180-cst燃料油.

这是实货交易窗口中达成的唯一一笔交易,帮助将180-cst燃料油现货价差提升至两周高位4.20美元,较前一日上涨0.60美元.

不过380-cst燃料油升水下跌0.05美元至每吨3.25美元,买卖价相差约1美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 614.15 8.35 1.38 605.80

现货380CST燃料油 FO380-SIN 601.40 8.10 1.37 593.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 608.00 8.00 1.33 600.00

380CST船用燃料油升水 6.60 -0.10 -1.49 6.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.20 0.60 16.67 3.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.25 -0.05 -1.52 3.30 (完)