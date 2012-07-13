X
版本:
中国
资讯
中国财经
国际财经
新闻人物
财经视点
深度分析
时事要闻
专栏
中国财经专栏
国际财经专栏
大宗商品专栏
专题
独家
专题报道
路透精英汇
新闻周刊
汤森路透金融圈
汤森路透基金会
金融小百科
生活
乐享时尚
科技电子
娱乐体育
职场管理
气候环境
寰宇花絮
投资
外汇
期货
股票
债券
基金
房地产
科技
金融服务
医药健康
交通汽车
市场
中国
美国
香港
日本
欧洲
亚洲
全球指数
图片
视频
订阅
RSS
职业
邮件订阅
〔投行观点〕MKM Partner将诺基亚
目标价从2美...
Africa
América Latina
عربي
Argentina
Brasil
Canada
中国
Deutschland
España
France
India
Italia
日本
México
РОССИЯ
United Kingdom
United States
市场报道
|
2012年 7月 13日 星期五 22:30 BJT
〔投行观点〕MKM Partner将诺基亚
目标价从2美元下调至1.50美元,评级为卖出
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
更多
市场报道
投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： EOG Resources Inc目标价从113美元下调至111美元--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Domino's Pizza Inc目标价从159美元上调至172美元--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
热门文章
编辑推荐
焦点：中国2月制造业增长动能强劲 一季度经济加快向好料无悬念
文章推荐
X