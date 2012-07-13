〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率上扬,穆迪降级影响公债标售

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
* 穆迪调降意大利评级,距垃圾级仅高两个级距
* 国内需求扶助意大利公债标售顺利完成
* 但标售带来的释然情绪很快消退
* 西班牙公债收益率也走高
路透伦敦7月13日电---意大利10年期公债收益率周五攀升,公债标售需求强劲却没有缓解市场压力,因穆迪意外调降意大利评等,凸显欧元区第三大经济体可能最终被卷入债务危机的风险.
预计意大利公债收益率下周上升的可能性大于回落的可能性,因市场担忧,一旦西班牙要求欧洲稳定机制(ESM)提供更多的救助,意大利将被吸入更深的危机泥潭中.
穆迪将意大利公债评级从A3降至Baa2,维持负面展望.穆迪称意大利融资成本进一步大涨或被市场拒之门外的可能性,比我们五个月前采取评级行动时上升.若意大利经济前景进一步明显恶化或改革遭遇困难,可能进一步被下调评级.[ID:nSB1664598]
国内银行对降级消息置若罔闻,扶助该国成功标售52.5亿欧元的公债,为目标区间的顶端,三年期借贷成本降至5月以来的最低,但以历史标准来衡量仍处于高位.
标售结束后,两年和五年期意大利公债收益率走低,但指标10年期公债收益率IT10YT=TWEB上扬8个基点,报约6%.西班牙可比公债收益率基本持稳.
两年期意大利公债收益率回落29个基点,报3.875%.五年期公债收益率跌9个基点,报5.317%.但交易商称,成交清淡.
交易商称,二线公债市场的震荡走势提振避险的德国公债价格盘中升至五年高位,但在今日的清淡交投中,收盘前的一单大交易推动德债价格小幅走低.
德国公债期货FGBLc1回落19个跳动点,至144.65点,稍早升至145.16的高位.10年期公债DE10YT=TWEB收益率升1.7个基点,至1.266%,但仍逼近6月触及的纪录低位1.13%.
一位交易商称,"今日走势震荡,但我仍然认为投资者主要是在寻求逢跌买入德债的机会."(完)
--编译 母红;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)