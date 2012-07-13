〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率上扬,穆迪降级影响公债标售

* 穆迪调降意大利评级,距垃圾级仅高两个级距

* 国内需求扶助意大利公债标售顺利完成

* 但标售带来的释然情绪很快消退

* 西班牙公债收益率也走高

路透伦敦7月13日电---意大利10年期公债收益率周五攀升,公债标售需求强劲却没有缓解市场压力,因穆迪意外调降意大利评等,凸显欧元区第三大经济体可能最终被卷入债务危机的风险.

预计意大利公债收益率下周上升的可能性大于回落的可能性,因市场担忧,一旦西班牙要求欧洲稳定机制(ESM)提供更多的救助,意大利将被吸入更深的危机泥潭中.

穆迪将意大利公债评级从A3降至Baa2,维持负面展望.穆迪称意大利融资成本进一步大涨或被市场拒之门外的可能性,比我们五个月前采取评级行动时上升.若意大利经济前景进一步明显恶化或改革遭遇困难,可能进一步被下调评级.[ID:nSB1664598]

国内银行对降级消息置若罔闻,扶助该国成功标售52.5亿欧元的公债,为目标区间的顶端,三年期借贷成本降至5月以来的最低,但以历史标准来衡量仍处于高位.

标售结束后,两年和五年期意大利公债收益率走低,但指标10年期公债收益率IT10YT=TWEB上扬8个基点,报约6%.西班牙可比公债收益率基本持稳.

两年期意大利公债收益率回落29个基点,报3.875%.五年期公债收益率跌9个基点,报5.317%.但交易商称,成交清淡.

交易商称,二线公债市场的震荡走势提振避险的德国公债价格盘中升至五年高位,但在今日的清淡交投中,收盘前的一单大交易推动德债价格小幅走低.

德国公债期货FGBLc1回落19个跳动点,至144.65点,稍早升至145.16的高位.10年期公债DE10YT=TWEB收益率升1.7个基点,至1.266%,但仍逼近6月触及的纪录低位1.13%.

一位交易商称,"今日走势震荡,但我仍然认为投资者主要是在寻求逢跌买入德债的机会."(完)

--编译 母红;审校 于春红

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