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债券 | 2012年 7月 14日 星期六 00:42 BJT

〔英国债市〕收低,意大利评级下调未给予长久支撑

路透伦敦7月13日电---英国公债期货周五收低,上日曾触及近六周最高收位.不过意大利评级遭下调,未能给予英债长久的支撑.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五意外将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.这使欧元区陷于挣扎中的国家面临压力,而数小时之后意大利将进行公债标售.[ID:nSB1664858]

投资者最初转向英债寻求避险,不过意大利经受住了市场的严峻考验,其三年期借款成本下降.

"起初我们看到一股避险情绪,不过标售进行的很顺利,涨势没能延续.下跌只是周末前的盘整,不是大幅下跌,"Lloyds银行策略师Vatsala Datta表示.

9月英债期货FLGU2结算价跌19个跳动点,报120.97,周四收报121.16,为6月1日来最高收位,可比德债期货FGBLU2收跌12个跳动点.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上涨1个基点,报1.54%,与可比德债利差EU10YT=RR走阔1个基点,至29个基点.

上周英国央行重启3,750亿英镑(5,777亿元美元)公债购买项目,该项目主要使大公司受益,因为他们可以绕过银行,直接到市场融资.

英国央行和财政部周五宣布一项新计划的细节,该计划通过降低银行融资成本,鼓励其向中小企业放贷.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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