〔英国债市〕收低,意大利评级下调未给予长久支撑

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透伦敦7月13日电---英国公债期货周五收低,上日曾触及近六周最高收位.不过意大利评级遭下调,未能给予英债长久的支撑.
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五意外将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.这使欧元区陷于挣扎中的国家面临压力,而数小时之后意大利将进行公债标售.[ID:nSB1664858]
投资者最初转向英债寻求避险,不过意大利经受住了市场的严峻考验,其三年期借款成本下降.
"起初我们看到一股避险情绪,不过标售进行的很顺利,涨势没能延续.下跌只是周末前的盘整,不是大幅下跌,"Lloyds银行策略师Vatsala Datta表示.
9月英债期货FLGU2结算价跌19个跳动点,报120.97,周四收报121.16,为6月1日来最高收位,可比德债期货FGBLU2收跌12个跳动点.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上涨1个基点,报1.54%,与可比德债利差EU10YT=RR走阔1个基点,至29个基点.
上周英国央行重启3,750亿英镑(5,777亿元美元)公债购买项目,该项目主要使大公司受益,因为他们可以绕过银行,直接到市场融资.
英国央行和财政部周五宣布一项新计划的细节,该计划通过降低银行融资成本,鼓励其向中小企业放贷.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)