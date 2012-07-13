〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因乾旱天气削减产量前景

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透7月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因干热天气持续削减美国玉米种植带产量前景.
一位农业气象专家周五表示,下周非常炎热的天气伴随着少量降雨可能使玉米和大豆的长势恶化的势头放缓,但降雨不足以结束旱情.
"天气预报没有太多变化,下周天气依然非常炎热,而且降雨有限,"World Weather Inc.气象专家Drew Lerner称.
欧洲交易商周五表示,竞标中阿联酋迪拜一位买家已从澳洲买入3万吨饲料大麦,并从阿根廷买入2万吨黄玉米,与周二的成交量相同.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为77.
9月玉米合约CU2收高9-1/4美分,结算价报7.40-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为322,773口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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