〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升,因美国干热天气持续

路透7月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬,因干热天气继续损及美国2012年收成前景.

一位农业气象学家周五称,未来一周,气温将非常高,同时伴有少量的降雨,这可能放缓玉米和大豆作物生长状况恶化的趋势,但降雨不足以缓解旱情.但将没有充足的降雨来缓解旱情.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)的压榨报告将于周一发布,分析师的平均预估为,美国6月大豆压榨量为1.33075亿蒲式耳,美国6月豆油库存为22.81亿磅.

美国农业部称,民间出口商报告称,出口销售150,200吨美国大豆往不知名目的地.

Agroconsult的分析师称,巴西2012/13年大豆产量可能首次超过美国,因美国中西部大豆种植区天气干燥.

8月大豆合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标(RSI)为72.

CBOT-8月大豆期货SQ2收高22-1/4美分,报15.94-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收涨7.4美元,收报每短吨474.1美元.8月豆油合约BOQ2上扬0.26美分,报每磅53.60美分.

今日大豆预估成交量为166,991口;豆粕预估成交量为57,784口,豆油成交量为99,230口.

以下为CBOT农产品期货在1944 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 755.75 -15.50 -2.0% 16.9%

CBOT大豆Sc1 1642.00 16.25 1.0% 37.0%

CBOT豆粕SMc1 488.90 10.10 2.1% 58.0%

CBOT豆油BOc1 53.57 0.42 0.8% 2.8%

CBOT小麦Wc1 842.00 9.25 1.1% 29.0%

CBOT稻米RRc1 1486.00 14.00 1.0% 1.7%

EU小麦BL2H0 259.00 4.75 1.9% 27.9%

NYMEX原油期货CLc1 87.25 1.17 1.4% -11.7%

道琼工业指数.DJI 12,784 209 1.7% 4.6%

现货金XAU= 1589.56 19.07 1.2% 1.6%

欧元/美元EUR= 1.2240 0.0044 0.4% -5.4%

美元指数.DXY 83.3380 -0.3180 -0.4% 3.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1110 -11 -1.0% -36.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)