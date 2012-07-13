〔美国债市〕公债价格下跌,受通胀数据及美股涨势打压

* 短期内债市涨势似乎过头

* 指标公债收益率料徘徊在纪录低位附近

* 欧洲情势及中国经济增长放缓遏制了债市跌势

路透纽约7月13日电---美国公债价格周五下跌,美国生产者物价指数(PPI)意外上涨及美股反弹降低了公债的避险魅力,尽管指标公债收益率仍接近纪录低位.

投资者消化本周标售的660亿美元较长期公债亦导致债市涨势暂停.

"风险交易略有抬头,可以看到股市在本周大跌后出现一些修正走势,而且市场正在消化(债券)供应,"旧金山Action Economics全球固定收益分析董事总经理Kim Rupert称.

美国劳工部周五公布,6月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%,预估为下降0.5%；核心PPI维持温和.[ID:nEAPAD0E34]

如果通胀加剧,其将损及公债价格.

费城Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas在谈到公债价格下跌的主要原因时称,"PPI是首要原因,其后是股市大涨,"

但分析师和交易商称,技术指标暗示债市超买,10年期公债收益率很难维持在1.50%下方.

"短期来说,债市涨势可能有点过头,"纽约Guggenheim Partners美国公债交易主管Jason Rogan称.

分析师称,当前债市支撑依旧强劲,10年和30年期公债在标售中需求旺盛,得标利率处于纪录低位.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌5/32,收益率从周四尾盘的1.48%涨至1.49%,成交量低于往常.

指标10年期公债收益率连续第三周下跌,目前徘徊在略高于6月初触及的1.44%的水平附近.根据路透收集的数据,1.44%是1800年代初期以来最低水准.

30年期公债US30YT=RR价格跌12/32,收益率从周四尾盘的2.56%涨至2.58%.目前的收益率仅较6月1日创下纪录低位高出7个基点.

美股上涨,部分受银行类股涨势带动,此前摩根大通(JPM.N)公布了44亿美元的信用交易亏损,但整体上仍获利.[ID:nSB1666636]

尽管美国公债价格周五下跌,但多数分析师和交易商预计公债收益率可能进一步下滑,因欧债危机的蔓延风险尚未消退.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周五将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858]

市场担心美国和中国经济增长放缓,增加了人们对这两个国家央行将执行更多刺激政策的押注.

"公债市场正在消化欧债危机将持续很长时间且美联储将再次放宽政策的预期,"Wells Fargo Fund Management首席固定收益策略师Jim Kochan称,该公司管理着大约2,000亿美元资产.

稍早中国公布的数据显示,中国二季度经济增速如期回落,于三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.[ID:nSB1665494]

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国7月消费者信心指数初值为72.0,[ID:nSB1666912]数据意外疲弱,支持了零售销售放缓的观点.消费者支出在美国经济中占三分之二的比重.

"公债收益率将继续下滑,如果测试纪录低位,我不会感到意外,"Guggenheim的Rogan称,"目前的市况很难卖出,空头人士在场外."

另一个持续压低长期公债收益率的因素是美联储的卖短买长操作.

周五美联储买入18亿美元公债,到期日从2036年2月到2042年5月不等.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (+01/32) 0.246

五年期公债US5YT=RR 100-20/32 (+) 0.625

10年期公债US10YT=RR 102-11/32 (-05/32) 1.494

30年期公债US30YT=RR 108-23/32 (-13/32) 2.580 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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