〔加拿大股市〕大幅收涨,受助于中国GDP数据和美国银行业业绩

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透多伦多7月13日电---加拿大主要股指周五跳升,能源和矿业股领涨,因中国经济增幅不如一些人预期的那么糟以及美国的银行业绩超预期.
稍早中国公布的数据显示,中国二季度经济增速如期回落,于三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.[ID:nSB1665494]
受此消息推动,全球股市和商品价格大涨,但部分分析师因交投清淡仍持谨慎态度.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨89.06点,或0.8%,报11,514.53点.本周收跌1.2%.
10大类股几乎全线上扬.能源股领涨,涨幅为1.4%.材料股攀升1%.
美国股市周五大幅收高,摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)公布的季度季度获利超预期提振金融股.
加拿大金融股收高0.5%(完)
--编译 母红;审校 李军
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