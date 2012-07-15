〔纽约汇市〕欧元兑美元从两年低位回升,但下跌趋势完整(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 中国第二季GDP增幅符合预期,缓和对全球成长的忧虑

* 穆迪调降意大利评级,但之后该国公债标售成绩良好

* 美国通胀数据显示PPI意外上升

* 关注下周贝南克的证词陈述

路透纽约7月13日电---欧元兑美元周五从两年低位回升,受股市和商品市场反弹所支持,此前中国公布的经济数据没有原先担忧的那么低迷,尽管欧元前景仍黯淡,因区内持续的债务危机存在不确定性.

欧元抵住了穆迪意外下调意大利债信评级的影响,穆迪的行动突显债务危机将可能席卷欧元区第三大经济体意大利的风险.

不过,人气受到提振,数据显示中国第二季经济同比增长7.6%,为逾三年最低增速,但仍好于一些人的预期.

"鉴于近几个交易日欧元被大举抛售,风险意愿抬头引发空头回补,欧元最终追上风险资产的升势,"在华盛顿的Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说.

"投资人仍然相当怀疑欧元的前景,且欧元整体偏空的基调使市场容易出现逢升卖出欧元的局面,"他说.

欧元兑美元EUR=报1.2235美元,升0.3%,为两周最大单日升幅.

欧元稍早低见1.2160美元,此为2010年中以来的最低位.欧元下滑,因穆迪将意大利公债评级从A3调降两个级距至Baa2,并警告称,若该国无法进入债市融资,可能进一步下调评级.[ID:nSB1664858]

本周,欧元跌0.2%,年内下跌逾5%,远远超过2011年录得3.2%的年度跌幅.欧洲央行上周调降存款和再融资利率后,欧元的跌势加剧.

"周五大部份时间,市场交投清淡,所有人都在作空,"Action Economics的全球汇市分析部董事总经理Ronald Simpson说.

"欧元兑美元连续第九个交易日刷新日低纪录,"他说,"我认为是因各种谣言和传闻导致市场出现一些轧空."

下周焦点将转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克半年一度的国会经济证词.巴克莱资本的分析师预计,贝南克会重申FED仅会在必要时再采取进一步宽松措施,但不会暗示是否会马上采取措施.

期望FED出台具体经济刺激方案的投资者可能会感到失望,贝南克的观点下周或有力支撑美元.

外汇投机客再次增加了美元多仓,最近一周美元净多仓的价值已经升至245.8亿美元.

**欧元尚未见底**

尽管欧元周五上涨,ActionForex.com的分析师称,欧元尚未出现见底迹象.他们称日线走势仍然下行,有望测试位于1.2132美元的较弱支撑位.若跌破该水平,欧元将下看2010年6月所及低点1.1875美元.

ActionForex称,另一方面,只有欧元突破位于1.2333美元的较弱阻力位,才预示近期已经见底.否则,欧元前景仍然偏空.

道明证券分析师也表示,技术图表暗示欧元可能进一步跌至1.155的水平,即使上涨,至多也可能陷于1.23-1.24美元的区间之间.

随着欧元上涨,隐含波动率EUR1MO=跌至10%下方,为逾一周来最低,这暗示近期市场的担忧有所缓和.

欧元兑日圆EURJPY=R亦上涨,升0.3%至96.98日圆,不过本周仍下跌0.8%.

穆迪警告称,如果意大利无法进入债市融资,可能进一步下调其评级,目前该国主权债信评级仅较垃圾级别高出两个级距.不过意大利成功经受住市场考验,该国三年期公债借款成本降至5%下方.

投资者基本上未受到美国不利数据的影响,尽管汤森路透/密西根大学美国7月消费者信心指数初值降至七个月最低.[ID:nSB1666912]

美国6月生产者物价指数(PPI)较前月仅小幅上涨,得益于能源成本下降,这表明通胀压力仍然不大,FED进一步宽松政策的可能性仍然存在.

美元兑日圆JPY=持平报79.25日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2250 1.2196 +0.44 -5.37 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.18 79.28 -0.13 +2.91 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.99 96.70 +0.30 -2.58 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9802 0.9840 -0.39 +4.54 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5572 1.5422 +0.97 +0.24 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0143 1.0186 -0.42 -0.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0224 1.0133 +0.90 -0.01 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2005 +0.02 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7862 0.7908 -0.58 -5.61 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7948 0.7895 +0.67 +2.11 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0976 6.1053 -0.13 +2.02 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4672 7.4490 +0.24 -3.50 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.0190 7.0253 -0.09 +1.90 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6100 8.5728 +0.43 -3.40 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李春喜 ;审校 母红/利棣儿

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