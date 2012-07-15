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亚洲 | 2012年 7月 15日 星期日 09:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 49.42 -0.50 -1.00 2235655

搜狐 (SOHU.O) 38.99 -0.63 -1.59 394744

网易 (NTES.O) 57.23 -0.16 -0.28 516749

百度 (BIDU.O) 109.71 +1.50 +1.39 2906273

亚信科技 ASIA.O 11.88 -0.26 -2.14 295000

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.89 +0.09 +0.70 1918067

联电 (UMC.N) 2.05 +0.03 +1.49 380686

日月光 (ASX.N) 3.89 -0.03 -0.77 100364

矽品精密 (SPIL.O) 4.90 +0.07 +1.45 474938

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.01 +0.92 25665

友达 (AUO.N) 3.70 +0.01 +0.27 226492

中华电信 (CHT.N) 29.82 +0.36 +1.22 58303

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.32 +0.26 +0.72 668019

香港

中国移动 (CHL.N) 55.47 +0.89 +1.63 144954

中国联通 (CHU.N) 12.64 +0.16 +1.28 151935

中国电信 (CHA.N) 44.09 +0.69 +1.59 58307

中芯国际 (SMI.N) 1.58 +0.06 +3.95 74460

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.81 -0.07 -1.80 1500

(完)

--整理 郑茵

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