《一周市场焦点》美联储政策意图将成未来一周关注重点

记者 Richard Hubbard 编译 郑茵

路透伦敦7月13日电---全球经济正在进入传统意义上的放缓,发达国家政策选项有限,而投资者忧心忡忡,未来一周将把关注焦点集中在美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克身上,希冀从中寻找世界经济的前途指引.

贝南克将于周二和周三在国会做半年一次的货币政策报告,周一国际货币基金组织(IMF)在其最新世界经济展望报告中料调降全球经济成长预估.

"我认为,投资者真正希望知道,美联储在试图刺激经济增长方面愿意做什么,或者说能够做什么,"摩根大通资产管理全球市场分析师Joseph Tanious说.

"但归根结底我的观点是,他们什么也做不了,"Tanious说.

欧洲的企业景气指数,中国的经济成长放缓,以及一系列疲弱的美国经济数据已经证实,过去两个月全球经济成长的动力丧失.

欧洲,英国和日本的央行决策者们近期均召开会议,并选择保持宽松货币政策立场,各国政府也全部面临财政紧缩,投资者因而坚定地采取防御姿态.

本月全球股市.MIWD00000PUS下滑约2%,但年内仍上升2.1%.花旗全球综合投资级债券指数.SBWBL年内迄今上扬3.6%,本月迄今涨约1%.

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**关注美联储政策前景**

多数投资者希望贝南克回答的主要问题包括央行实施第三轮大规模资产购买(QE3)的可能性,以及央行可能考虑采用的其他政策工具.

未来一周美国将公布新的通胀数据以及房屋开工和工业生产,这些数据应会突显美国经济正在放缓,与之前疲弱的就业数据一道,增大央行出台进一步宽松政策的可能性.

道富环球投资管理(SSgA)宏观经济策略主管Michael Metcalfe相信,通胀率迅速降至美联储当前目标水准下方,令联储仍有可能进一步出台宽松政策.

Metcalfe表示,根据PriceStats编制的网购价格分析,通胀率约在1.3%左右,而美联储的目标水准为2%.

"这同时也表明美国的经济活动大幅降低,通缩风险加剧,"他说.

过去一周公布的美联储6月19-20日会议记录显示,多数决策者尚未做好同意出台进一步货币刺激举措的准备,但一小部分人已有此打算.

"一些与会者发言称,希望看一看能否找到新的政策工具来进一步放宽金融环境,从而支持经济复苏走强,"会议记录称.

**欧元贬值**

在欧洲,投资者关注欧元及其兑美元和英镑的汇率.

此前,欧洲央行决定将银行存在央行的存款利率降至零,促使大量资金寻找新的去处.

在新利率周三生效后,欧洲央行此举起初促使银行从央行存款工具中提取大约5,000亿欧元资金,使之回流经常账,然而这些资金下一步往那里投资却成了许多人的疑问.

"从根本上说,这是(欧洲央行总裁)德拉吉导致市场抛售欧元,"渣打银行G10汇率分析主管Ned Rumpeltin说.

"抛售也许不会一窝蜂地出现,但随着一周一周的过去,就会开始看到这些资金中有一部分流往他处."

欧元/美元EUR=年内迄今已经跌约5.8%,超过2011年逾3%的跌幅.

西班牙也将成为未来一周投资者必须留心的地方,届时欧元区财长将在7月20日会议上确定对该国银行业纾困的最终细节.

马德里也将于周四标售两年期,五年期和七年期公债,而与此同时该国债券收益率攀升至难以为继的水平.(完)