《综述》抵押贷款部门表现优异,提振摩根大通和富国银行季度业绩

* 摩根大通和富国银行公布抵押贷款需求强劲

* 再融资活动刺激新的抵押贷款发起活动及申请

* 摩根大通执行长迪蒙:美国企业情况相对较好

* 摩根大通业绩缓和投资者对"伦敦鲸"巨亏的焦虑

* 摩根大通和富国银行股价上涨,帮助提振股市

记者 Rick Rothacker/Lauren Tara LaCapra 编译 郑茵

路透7月13日电---摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)周五公布,抵押贷款业务均取得强劲增长且贷款损失减少,显示美国经济出现改善迹象.

两家银行业巨擘均提到,抵押贷款发起活动增加,且大量申请正在办理当中,因当前利率较低且政府实施一项旨在促进再融资的计划.

摩根大通核心业务表现优异,帮助抵消了该行首席投资办公室录得的44亿美元交易亏损,让担心"伦敦鲸交易"对该行获利影响的投资者松了一口气.

两家银行业绩公布后,其股价均受到提振,帮助美股周五以上涨结束了一周来的连续跌势.

富国银行是全美最大的抵押贷款商,而摩根大通则是美国最大的银行.两家银行亦表示,不良贷款坏账注销减少,从汽车到商业贷款各种举债需求则不断上升.不过,抵押贷款业务在两家银行的业务中仍然格外抢眼.

"我们在全国各大市场的销售和定价情况都有改善,甚至在经济滑坡过程中受创最严重的一些地区也是如此,"富国执行长John Stumpf说.

富国银行季度获利增长17%,因新发起的抵押贷款金额较上年同期增长逾一倍,达到1,310亿美元.该行还提到抵押贷款季度申请数创纪录高位,正在办理过程中的未完成贷款数量较前一季度末增加29%.

"富国最出色的就是抵押贷款银行部门,"Edward Jones银行业分析师Shannon Stemm说."长期以来这都是他们成长的主要动力,再融资真的起到推动作用."

该银行公布抵押贷款银行部门获利为29亿美元,高于上年同期的16亿美元,也略高于第一季.

这些增长是在富国提高不良抵押贷款损失拨备的情况下取得的.该行还提列资金用于一项1.75亿美元的和解案,因司法部指控该行在房地产荣景期间向非洲裔以及西班牙裔美国抵押贷款客户征收高利率并提高收费.

摩根大通整体获利下降,因投资部门高风险衍生品交易录得巨亏.但该行包括抵押贷款在内的零售金融服务部门净利接近增长四倍,达到23亿美元.

摩根大通的抵押贷款发起增加29%,抵押贷款产品与服务部门净利达到6.04亿美元,上年同期为净亏6.49亿美元.包括信用卡签单金额,商业银行贷款增幅以及贷款注销在内的其他贷款需求指标也显示出改善.

摩根大通提列2.14亿美元信贷损失拨备,上年同期为18亿美元.

当一位分析师问及摩根大通贷款增长趋势与负面的经济面消息"脱钩"情况时,执行长迪蒙称,美国企业的情况相对较好.

"事实上,美国经济的基础并没有那么糟,"迪蒙说."美国企业,中间市场企业,小企业都还不错,流动性很高.订单数量并不大,因此营收没有大幅增长.我们正处在缓慢温和的经济成长之中."

富国银行表示,第四季恐无法达成先前设定的削减成本目标,因为随着营收提高,发放的薪酬也比预期要高,尤其是在抵押贷款部门.该行为了抓住机会增加贷款的发放,季度内新招逾2,000名员工.

"我们不会为了满足特定的支出目标而错过增加营收的机会,"财务长Tim Sloan说.

该行先前曾预计,部分由于实施一项提高效能的举措,到第四季支出料降至112.5亿美元.但周五富国银行表示将无法实现支出目标,尽管支出将继续逐步降低.

富国银行周四表示,在了结与司法部的官司后,将不再通过独立经纪商发放抵押贷款.这部分抵押贷款占该行总抵押贷款规模的5%,但这项决定"不会对我们的获利产生明显的影响",Sloan在采访中说道.

这项和解案不会要求银行的业务运作有任何重大改变,Sloan说."我们觉得我们贷款方面的问题不大,但是认为还是和解比较明智,"他说.

总体上,富国银行公布第二季净利为46亿美元,合每股盈余0.82美元,上年同期分别为39亿美元和0.70美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为0.81美元.

先前作为贷款损失拨备而提列的4亿美元资金得到释放,也增加了该行的获利.

营收为213亿美元,高于上年同期的204亿美元.支出总计为124亿美元,较上年同期略有下降.

富国银行贷款总额较第一季度的7,752亿美元增长87亿美元,主要因为从巴黎银行和WestLB收购业务和海外贷款所带来的69亿美元.在过去一年中,该行积极地向那些出售资产以充实资本的银行进行收购.

摩根大通公布净利为496亿美元,合每股盈余1.21美元,其中计入了44亿美元交易亏损.上年同期分别为543亿美元和1.27美元.

摩根大通的管理层即便在向分析师和新闻界说明交易亏损时也强调传统贷款和储蓄业务颇为强劲,迪蒙将这归因于经济增长和市场份额的增加,尽管经济增长的幅度较为温和.

该行公布连续第八个季度录得商业贷款增长,同时抵押贷款发起数量跳涨,信用卡签单金额上升12%.

摩根大通季度贷款总额上升66亿美元至7,276亿美元.由于坏账注销因素,消费贷款余额总体下降,但批发贷款业务强劲增长给予抵消.

两家银行的业绩提振各自股价上扬,亦带动其他银行股.摩根大通股价上涨5.96%收报36.07美元,富国银行收高3.22%报33.91美元,推动标准普尔500指数.SPX收升1.65%,结束本周连日来的下跌.

包括美国银行(BAC.N)和花旗(C.N)在内的其他银行将在未来一周公布财报.(完)