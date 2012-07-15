〔中国经济〕目前尚未形成稳中回升态势,破局关键要靠改革开放--总理

路透北京7月15日电---中国国务院总理温家宝表示,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,而破解发展难题关键要靠改革开放.

"目前,经济增速仍在年初确定的预期目标区间内,稳增长政策措施正在见到成效,经济运行总体呈现缓中趋稳态势,"新华网周日援引温家宝在四川成都主持召开经济形势座谈会上的讲话称.

"但是,也要清醒地看到,当前经济还没有形成稳定回升态势,经济困难可能还会持续一段时间,"他表示,应充分估计形势的复杂性、严峻性,确保实现今年经济社会发展目标.

温家宝指出,下半年要适当加大政策预调微调力度,切实提高政策的针对性、前瞻性和有效性.

为遏制经济放缓,中国央行年初以来已经两度下调基准利率,并两度下调存款准备金率.中国6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低,这为政策进一步放松预留更大空间.

国家统计局周五公布数据显示,中国二季度经济增速降至7.6%,虽然创下逾三年新低,但却并没有市场原本担心的那么糟糕.加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方,以及6月信贷逼近万亿元、出口优于预期等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来三四季度有望逐渐回升.[ID:nSB1664854]

温家宝称,要把稳定投资与实施中长期发展规划、推进城镇化和农业现代化结合起来.

他并强调."要深化改革开放,增强经济发展的动力与活力."

他指出,今年的改革任务相当繁重,要以更大的决心和勇气加以推进.具体而言,则应继续深化医药卫生体制改革,深化收入分配制度改革,继续完善社会保障体系,特别是要确保今年年底前实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖.(完)