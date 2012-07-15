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货币新闻 | 2012年 7月 16日 星期一 06:27 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货大涨,因旱情损及单产

路透悉尼7月16日电---美国12月玉米期货周一大涨3.3%,延续此前四周的涨势,美国中西部的旱情损及作物单产且库存减少,带动农作物价格全面上涨.

新作12月玉米合约一度涨至每蒲式耳7.63美元,创三年半新高.

9月小麦合约WU2涨2%,11月大豆合约SX2涨1.7%.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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