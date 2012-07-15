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市场报道 | 2012年 7月 16日 星期一 07:21 BJT

****欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

路透7月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月16日当周---------------------------------

7月16日(一)

0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差60 顺差52

0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 持平 -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +1.8% +1.8%

7月17日(二)

0830 英国CPI(较前月) 6月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.0% +3.1%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.1% +3.1%

0900 德国ZEW景气判断指数 7月 负20.0 负16.9

现况指数 正30.5 正33.2

7月18日(三)

0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.5 增加0.81

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 5-4

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.2% 8.2%

0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.4% +1.4%

平均周薪(不含奖金) +1.9% +1.8%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4

7月19日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差20.00 顺差24.84

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148

0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%

(较上年同期) -- -12.3%

工业销售(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- -4.1%

0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +1.4%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +3.0%

7月20日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +1.8% +2.1%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 6月 短差61 盈余44.2

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 110 155.8

--------------------------------7月23日当周----------------------------------

7月23日-27日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- -0.6%

(较上年同期) -- -1.5%

0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +2.2%

7月23日(一)

1400 欧元区消费者信心指数 7月 -- 负19.6(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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