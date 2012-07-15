欧洲经济指标预测--7月16日-7月23日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02
全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差60 顺差52
0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 持平 -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.8% +1.8%
7月17日(二)
0830 英国CPI(较前月) 6月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.0% +3.1%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.1% +3.1%
0900 德国ZEW景气判断指数 7月 负20.0 负16.9
现况指数 正30.5 正33.2
7月18日(三)
0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.5 增加0.81
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 5-4
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.2% 8.2%
0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.4% +1.4%
平均周薪(不含奖金) +1.9% +1.8%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4
7月19日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 顺差20.00 顺差24.84
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148
0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%
(较上年同期) -- -12.3%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -4.1%
0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +1.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +3.0%
7月20日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +1.8% +2.1%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 6月 短差61 盈余44.2
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 110 155.8
--------------------------------7月23日当周----------------------------------
7月23日-27日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -1.5%
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +2.2%
7月23日(一)
1400 欧元区消费者信心指数 7月 -- 负19.6(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.