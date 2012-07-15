《一周经济焦点》全球关注贝南克货币政策报告,盼就QE3获得更多暗示

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
* 美联储主席对于推出QE3的门槛仍将很高
* 好坏不一的经济数据是买进更多债券的障碍
* 欧元动荡令联储感到忧心,西班牙银行业救助行动吸引外界关注
撰稿 全球经济记者魏伦 编译 徐文焰/侯向明/兰秀娟
路透伦敦7月15日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周将发出一些新的暗示,或许可以帮助解决全球经济面临的最棘手难题之一:什么样的情况才会促使美联储进一步放宽货币政策?
贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.
不过若贝南克能发出比上周出炉的联储6月19-20日会议记录更明确的暗示,那么投资者将是幸运的.该央行仍保留在经济状况明显恶化时出台第三轮量化宽松(QE3)的选项,但似乎为实施这种激进举措设定了很高的门槛.
"目前的经济数据喜忧参半,因此我认为贝南克不会马上就QE给出明确承诺."在伊利诺州Winnetka经营着一家全球经济咨询公司的David Hale指出.
Hale认为,第二季经济增长环比年率可能已降至1.5%;但他也指出,近几周的初请失业金人数减少,而且汽车销售与耐久财(耐用品)订单反弹.他说,一些预测机构认为当前一季的经济增长环比年率将加速至2.5或3.0%.
"所以经济形势远未明朗."Hale指出,"我认为他(贝南克)所能做的就是保留所有的选项,静观经济到9月时将有何表现."
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.