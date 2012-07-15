《一周经济焦点》全球关注贝南克货币政策报告,盼就QE3获得更多暗示

* 美联储主席对于推出QE3的门槛仍将很高

* 好坏不一的经济数据是买进更多债券的障碍

* 欧元动荡令联储感到忧心,西班牙银行业救助行动吸引外界关注

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 徐文焰/侯向明/兰秀娟

路透伦敦7月15日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周将发出一些新的暗示,或许可以帮助解决全球经济面临的最棘手难题之一:什么样的情况才会促使美联储进一步放宽货币政策?

贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.

不过若贝南克能发出比上周出炉的联储6月19-20日会议记录更明确的暗示,那么投资者将是幸运的.该央行仍保留在经济状况明显恶化时出台第三轮量化宽松(QE3)的选项,但似乎为实施这种激进举措设定了很高的门槛.

"目前的经济数据喜忧参半,因此我认为贝南克不会马上就QE给出明确承诺."在伊利诺州Winnetka经营着一家全球经济咨询公司的David Hale指出.

Hale认为,第二季经济增长环比年率可能已降至1.5%;但他也指出,近几周的初请失业金人数减少,而且汽车销售与耐久财(耐用品)订单反弹.他说,一些预测机构认为当前一季的经济增长环比年率将加速至2.5或3.0%.

"所以经济形势远未明朗."Hale指出,"我认为他(贝南克)所能做的就是保留所有的选项,静观经济到9月时将有何表现."