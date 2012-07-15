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亚洲 | 2012年 7月 16日 星期一 06:29 BJT

全球外汇市场7月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

日本公共假期

0715 - 瑞士第一季工业订单

0800 - 意大利5月贸易收支

0900 - 欧元区5月贸易收支

0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)6月终值

1230 - 美国纽约联邦储备银行7月制造业指数

1230 - 美国6月零售销售

1330 - 国际货币基金组织(IMF)更新全球经济增长预估

1400 - 美国5月企业库存

-- - 法国众议院讨论2012年预算修正案

2145 - 新西兰第二季消费者物价指数(CPI)

2330 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治讲话. (完)

--编译 张荻;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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