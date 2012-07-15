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亚洲 | 2012年 7月 16日 星期一 06:21 BJT

****澳新经济指标预测--7月16日-7月23日****

路透7月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月16日当周--------------------------------

7月16日(一)

0130 澳洲机动车销售 6月 -- +2.4%

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +1.1% +1.6%

7月17日(二)

0130 澳洲央行7月政策会议记录

7月18日(三)

无重要经济数据公布.

7月19日(四)

无重要经济数据公布.

7月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%

出口物价(较前季) +0.5% -7.0%

----------------------------------7月23日当周--------------------------------

7月23日(一)

0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.4%(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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