澳新经济指标预测--7月16日-7月23日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月16日(一)
0130 澳洲机动车销售 6月 -- +2.4%
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.1% +1.6%
7月17日(二)
0130 澳洲央行7月政策会议记录
7月18日(三)
无重要经济数据公布.
7月19日(四)
无重要经济数据公布.
7月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%
出口物价(较前季) +0.5% -7.0%
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.4%(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.