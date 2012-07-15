〔美国个股〕当局对摩根大通交易员是否曾瞒报亏损展开调查

路透7月13日电---熟知内情的一位消息人士表示,美国联邦调查员正在考察摩根大通(JPM.N)交易员是否已隐瞒了高达58亿美元的交易亏损.此前该行表示内部调查发现疑点.

这家美国最大的银行称,认为其将因不良信用交易而进一步遭遇接近17亿美元的损失.摩根大通首席执行官迪蒙表示,首席投资办公司(Chief Investment Office)出现的问题已被锁定.CIO的交易员曾利用金融衍生品来押注公司债.

投资者为摩根大通控制损失,以及采取措施确保今后避免作出类似的糟糕押注而欢欣鼓舞,提振该公司股价周五大涨6%.

上述交易亏损可能多数已经发生,但由于发现有交易员可能谎报亏损规模,摩根大通可能还将在一段时间里面临相应的监管和法律后果.律师认为,对这些问题的指责可能会进一步升级,并指向一些最高层的管理人员.

消息人士表示,联邦刑事调查员正就摩根大通驻伦敦的员工展开调查,CIO的高风险押注就出自这里.该公司的内部调查员几周前披露,CIO的交易员可能故意瞒报了损失,此后当局就积极展开了刑事调查.该消息人士未获授权就此事置评,因而不愿具名.

目前美国联邦调查局(FBI)和美国证券交易委员会(SEC)等机构都在调查摩根大通的问题.杜克大学的证券法专家James Cox表示,SEC可能指控摩根大通内部管控不力.

该行的内部审查发现,部分CIO交易员在对其仓位情况进行评估时,似乎故意忽略了其交易的庞大规模,以及清理这些仓位的难度.他们最终上报的仓位规模高得惊人,迫使摩根大通重新发布第一季财报.该行正配合当局的调查.

该行表示,已将CIO的不良交易转移至投行部门.摩根大通是信用衍生品的发明者之一,而其投行部门则是这种产品在华尔街的最大交易商之一.

摩根大通称,CIO目前将主要进行保守投资.该行还采取了一些其他举措以避免再发生此类亏损,包括改变对CIO风险承担的的限制方式.

摩根大通股价周五在纽约证交所收高2.03美元,报36.07.(完)