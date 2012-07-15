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货币新闻 | 2012年 7月 16日 星期一 06:49 BJT

《美国重要政经日程》--7月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布6月零售销售

1230 - 全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布月度大豆压榨报告

1330 - 国际货币基金组织(IMF)更新4月发布的全球经济展望报告

1400 - 商务部公布5月企业库存

1500 - 财政部宣布四周期国库券标售

1530 - 财政部标售三个月、六个月国库券

2000 - 农业部公布一周作物生长报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 侯向明

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