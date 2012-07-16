〔美国经济〕亚特兰大FED总裁称若经济没有改善,将支持另一轮量化宽松(更新版)

(新增细节)

路透密西西比州杰克逊7月13日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示,若低迷经济无法摆脱颓势,他就会更加接近支持出台另一轮量化宽松政策.

"我对于当前政策立场的支持,是基于对今年年底和2013年产出和就业成长会加速的预期,"洛克哈特对一商业团体表示.

他补充道,"如果经济继续在近期数据和信息显示的轨道上走下去,上述预期将变得站不住脚,政策假设也将会一样."

在回应是否支持第三轮量化宽松政策时,洛克哈特表示仍不能作出决定.但他明确表示,如果一系列数据都显示情况惨淡,他就会更加接近认为或有必要大胆实施进一步刺激举措.

"我一直在关注经济数据,听取人们对哪些经济形势越来越感到担忧,"他对记者表示,"从这个意义上而言,我(对第三轮量化宽松)的接受程度增加了一些."

洛克哈特在最新的公开声明中表示,经济前景必须恶化,才能进一步实施货币政策刺激举措.随后政府公布6月就业数据低于预期,失业率仍持于高位8.2%.

他在周五表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)内部官员对进一步出台刺激举措存在分歧,一部分官员认为,从目前经济前景来看,有必要尽快采取进一步的政策行动,另一部分官员则认为,应保留进一步激进举措,以防经济形势恶化.

美联储将在本月底召开会议,料会在8月1日出台政策决定.很多分析师预计,美联储将在今年稍晚推出第三轮购债计划来刺激经济成长.

洛克哈特称,在美联储6月会议上他已调降其经济成长和就业市场增长的预期.

他在周五指出,"今年前两季数据令人失望,"另外其并称,随着欧洲经济动荡,美国年底增税和减支计划存在不确定性,且全球经济放缓,经济遭受冲击的风险已经上升.

洛克哈特表示,若美联储决定推出新一轮购债计划,其中可能包括抵押贷款支持证券(MBS)来提振低迷楼市.(完)