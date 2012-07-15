美国与加拿大经济指标预测--7月16日-7月23日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月16日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 4.00 2.29
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.2% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.4%
1400 美国企业库存 5月 +0.2% +0.4%
7月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月14日当周 -- +2.0%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 -0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1230 美国实质所得 6月 +0.4% +0.1%
1230 加拿大制造业销售 5月 +0.6% -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月14日当周 -- +2.2%
1300 加拿大央行利率 7月 1.00% 1.00%
1300 美国净资本流动(亿美元) 5月 -- 净流出205
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超373
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% -0.1%
产能利用率 79.2% 79.0%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 30 29
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.1%
7月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9
再融资指数 -- 4,369.3
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 74.5 70.8
建筑许可年率(万户) 76.4 78.4
7月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 462 455
1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负7.8 负16.6
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05
7月20日(五)
1230 加拿大CPI(较前月) 6月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.2%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +1.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月23日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.45(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
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