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市场报道 | 2012年 7月 16日 星期一 07:25 BJT

《汇市简讯》6月低位95.59仍为欧元/日圆的下档目标

2243GMT * 呈内移日(inside day)形态,上周五略微收高 * 稍早短暂触及高位97.33,欧元/美元的卖盘限制欧元/日圆的涨势 * 下档目标位在6月低位95.59,阻力位在上周四高位97.90 * 浏览图表,请点选:(link.reuters.com/jyj49s).(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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