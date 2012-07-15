(重发)〔东京汇市〕欧元及风险货币获得支撑,关注贝南克证词

(重发以调整段落顺序)

* 欧元和澳元延续上周五的涨势

* 意大利公债标售及摩根大通财报均支撑市场人气

* 本周贝南克国会证词成为影响风险偏好的关键因素

路透悉尼7月16日电---欧元及澳元等较为动荡的货币周一开盘跳涨,上周晚些时候这些货币走高,部分是因对中国经济的担忧减弱.

意大利成功标债以及摩根大通财报强劲,进一步支撑了人气.

走势更加振荡的货币表现更加出色.澳元兑美元AUD=D4站上1.0200,周五大涨超过0.01美元.澳元目前报1.0237,远离上周所及低点1.0100.

欧元兑美元EUR=亦持坚,报1.2250,周五纽约尾盘报1.2241,进一步远离上周所及的约1.2162的两年低点.欧元兑日圆EURJPY=R小涨至97.80,脱离六周低点96.43.

因今日适逢日本公共假期,预期市况会淡静.投资者亦拭目以待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话,以找寻是否会进一步放宽政策的线索.

贝南克将于周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.[ID:nSB1667344]

"我们预计他将重申美联储准备必要时进一步放宽政策,但不会暗示马上就要采取此类行动.市场可能会感到失望,或许利好美元."巴克莱资本的分析师在客户报告中写道.

美国公司业绩也受到密切关注,花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)将先后于周一、周二公布财报.

目前,市场人气改善推动美元指数.DXY从两年高位回落,美元兑日圆JPY=亦走跌,报79.17日圆,接近上周五触及的三周低点约79.07.

周一亚洲没有重要经济数据公布.上周五中国数据显示,第二季经济同比增长7.6%,符合分析师预期,但比市场先前担忧的情况好很多.

中国总理温家宝称,中国经济运行总体呈现缓中趋稳态势,但当前还没有形成稳中回升态势,经济困难可能还会持续一段时间.下半年要适当加大政策预调微调力度,切实提高政策的针对性、前瞻性和有效性.(完)

--编译 兰秀娟/孙茉莉/程琳;审校 徐文焰/吴云凌

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