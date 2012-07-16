《全球重要经济事件一览表》--7月16日-7月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表最新的世界经济展望报告和全球金融稳定报告(1330).
巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(至7月18日).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会(ABAC)会议(至7月19日).
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(至7月22日).
7月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在参议院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
东京--日本央行公布6月14-15日货币政策会议的会议纪录(2350).
东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan将携商务代表团到访日本(至7月21日).
悉尼--澳洲央行公布7月3日货币政策会议的会议记录(0030).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月3日执委会货币政策会议记录.
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在欧洲政策中心就金融业改革和当前经济复苏计划发表看法(1600).
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率(1300).
宾夕法尼亚州ERIE--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在经济研究所一会议上,就经济前景和货币政策讲话(1715).
7月18日(三)
华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).
巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).
伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).
华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在美国发展中心(Center for American Progress)发表演讲,主题为"美中经济关系的挑战和机遇"(1600).
纽约--美国财政部长盖特纳将在Delivering Alpha论坛作主题演讲(1230).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).
7月19日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.预定无利率声明公布.
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛的一小组讨论(2315).
柏林--德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请获得欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事.
7月20日(五)
芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.
7月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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