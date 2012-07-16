《新兴市场重要经济事件预告》--7月16日-7月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望及全球金融稳定报告(1330).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日)
利隆圭--第19届非洲联盟峰会(最后一日).
布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在有关预算的经济会议上讲话(0900).
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(至7月22日).
7月17日(二)
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第一天).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟(EU)代表团将抵达布达佩斯,开始商讨金融增援(至7月25日).
东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan率领企业代表团访问日本(至7月21日).
7月18日(三)
格鲁吉亚(乔治亚)第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策会议.
南非比勒陀利亚--南非央行举行货币政策委员会会议(第二天).
哈拉雷--津巴布韦(辛巴威)财政部长Tendai Biti向议会介绍半年预算情况(1230).
7月19日(四)
德国法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明计划.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(最后一日).
7月20日(五)
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)
7月21日(六)
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).
7月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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