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亚洲 | 2012年 7月 16日 星期一 07:54 BJT

〔国际油市〕原油期货上涨,受需求增长复苏的预期提振

路透新加坡7月16日电---美国原油期货周一在亚洲盘初上涨,因为政策制定者们努力解决欧债危机,令市场寄望需求增长将会反弹.这是美国原油期货在过去六个交易日中第五个交易日上涨.

2316GMT时,美国原油期货合约CLc1上涨0.19美元,报每桶87.29美元,上一交易日结算价收高1.02美元,并且在5月初以来首度升穿50日移动均线.布兰特原油期货合约LCOc1涨0.49美元,报102.89美元,上周五收高1.33美元.

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