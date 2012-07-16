《全球主要国家债券发行预告》--7月16日-7月23日

路透7月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/16 1530 美国 13周和26周期国库券
7/16 1050 法国 BTF国库券
7/17 西班牙 12个月和18个月期国库券
7/17 1530 美国 四周期国库券
7/17 加拿大 71亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年1月4日到期的169天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年7月4日到期的350天期国库券
7/18 0120 日本 一年期贴现国库券
7/18 0600 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年6月13日到期的两年期联邦债券
*7/19 0850 法国 80-90亿欧元 (票息2.5%、2015年1月15日到期的三年期BTAN债券;
票息2.5%、2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
票息1.0%、2017年7月25日到期的五年期BTAN债券)
*7/19 0950 法国 10-15亿欧元 (票息1.3%、2019年7月25日到期的七年期OATi债券;
票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券;
票息1.8%、2040年7月25日到期的20年期OATi债券)
*7/19 西班牙 票息3.3%、2014年10月31日到期的公债
票息5.5%、2017年7月30日到期的债券
票息4.3%、2019年10月31日到期的债券
7/19 0130 日本 五年期公债
7/19 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/19 英国 票息3.75%,2052年到期的公债
7/19 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
7/20 英国 国库券
7/23 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
7/23 1530 美国 13和26周期国库券
7/23 0600 德国 30亿欧元 2013年7月24日到期的12个月期国库券
7/23 1050 法国 BTF国库券
7/23当周 英国 2044年到期的指数关联债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚