《汇市简讯》美元/坡元逼近强支撑区域,今日料区间盘整

2315GMT
* 美元/坡元上周五纽约市场收报1.2655坡元,盘中在1.2636-87区间交投
* 中国GDP数据引发的涨势在海外市场升温
* 今日首单价格为1.2636,交投区间在1.2635-50
* 略高于1.2610的支撑位依然稳固,4月至5月走势的61.8%费波纳奇回档位在1.2586
* 今日在亚洲交易时段料将在区间盘整,不会有突出表现(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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